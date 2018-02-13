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Бюллетени для выборов президента направлены в печать

Политика
13 февраля, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Дата получения бюллетеней в типографии уже назначена, сказала Майя Гришина

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бюллетени для выборов президента России 18 марта уже направлены в типографию. Об этом сообщила во вторник журналистам секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

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"Бюллетени уже отправлены в печать, назначена дата получения их в типографии, приглашены кандидаты на получение", - сказала она.

В бюллетене в алфавитном порядке будут перечислены восемь кандидатов в президенты: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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