Бюллетени для выборов президента направлены в печать

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бюллетени для выборов президента России 18 марта уже направлены в типографию. Об этом сообщила во вторник журналистам секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

"Бюллетени уже отправлены в печать, назначена дата получения их в типографии, приглашены кандидаты на получение", - сказала она.

В бюллетене в алфавитном порядке будут перечислены восемь кандидатов в президенты: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").