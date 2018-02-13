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Семь кандидатов в президенты будут вместе участвовать в дебатах на федеральных каналах

Политика
13 февраля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

При этом на радио будет другой формат дебатов, отметила секретарь ЦИК Майя Гришина

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Семь кандидатов в президенты РФ, подтвердившие ранее соответствующее намерение, будут вместе участвовать в теледебатах на федеральных каналах. Об этом заявила журналистам во вторник секретарь ЦИК РФ Майя Гришина после жеребьевки по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах.

"Во всех совместных мероприятиях, которые будут проходить на каналах общероссийских организаций телерадиовещания, кандидаты будут участвовать вместе, - сказала Гришина. - То есть, все семь кандидатов, которые заявили об участии в совместных мероприятиях".

Она пояснила, что на радио будет несколько другой формат. "Мы слышали это от представителей ВГТРК, там будут участвовать по три или четыре участника, в зависимости от результатов жеребьевки", - добавила секретарь ЦИК.

Гришина отметила, что телеканалы сами решили, что в дебатах будут участвовать все семь кандидатов одновременно. "По закону выбирают форматы проведения совместных мероприятий организации телерадиовещания самостоятельно, это их право. Центральная избирательная комиссия в формировании сетки не участвует", - сказала она.

Таким образом, в публичную полемику на телеэкране вступят Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что штаб президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок, заявил об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов.

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