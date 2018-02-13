ЦИК 14 февраля утвердит график предвыборных дебатов кандидатов в президенты

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердит график дебатов кандидатов в президенты на пяти федеральных государственных телеканалах и трех радиостанциях. Об этом сообщила во вторник журналистам секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

"Дебатная сетка будет завтра уже выставлена на заседание ЦИК на утверждение", - сказала она по итогам жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени.

Бесплатный эфир для агитации кандидатов предоставляют пять федеральных государственных телеканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР) и три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". В общей сложности было распределено порядка 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира.

Период агитации в СМИ начнется с 17 февраля, но бесплатное время будет предоставляться с 19 февраля, понедельника, только по рабочим дням. Гришина отметила, что дебаты начнутся со второй недели агитационного периода в СМИ. Согласно информации, озвученной в ходе жеребьевки телеканалами, дебаты на ОТР начнутся с 27 февраля, на Первом канале, "России-1" - с 28 февраля, на ТВЦ - с 1 марта.

В дебатах все кандидаты, кроме Владимира Путина, будут участвовать вместе. Путин, как сообщили в ЦИК, отказался от бесплатного эфира для совместных агитационных мероприятий. Таким образом, в полемике будут участвовать семь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

В дебатах на региональном телевидении и радио Путина будут представлять доверенные лица.