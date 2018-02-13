ЦИК будет сотрудничать с Роскосмосом в информировании о выборах президента

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России и госкорпорация "Роскосмос" заключат соглашение о сотрудничестве в вопросах информирования граждан о выборах президента РФ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЦИК.

Подписание документа пройдет 14 февраля в Центризбиркоме.

"Соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах президента России 18 марта подпишут председатель ЦИК России Элла Памфилова и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичные соглашения ЦИК заключил с "Почтой России", фармацевтической компанией "Протек", Торгово-промышленной палатой, Министерством образования и науки РФ, Российским союзом молодежи, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Ростуризмом.