Более 200 тыс. человек уже взяли электронный открепительный на выборы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек уже воспользовались услугой электронной регистрации, чтобы прийти на выбранный участок в день выборов президента 18 марта. Об этом рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы были приятно удивлены, потому что за первую неделю, десять дней, около 200 тыс. российских граждан воспользовались этой электронной услугой и записались на электронный участок. Мы готовы обслужить всех, кто обратится за этой госуслугой", - сообщил министр.

По его мнению, возможность выбрать удобный для себя участок для граждан очень важна, так как многие проживают не по месту официальной регистрации, и вопрос крайне актуален. Для участия в голосовании нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, записаться на выбранный избирательный участок (включая участки за рубежом) и после этого просто прийти и "совершенно легально пройти всю процедуру голосования".

По словам Никифорова, данная услуга положительно скажется на явке избирателей, и в целом она "делает процесс организации выборов более современным, привносит какую-то долю цифровых технологий".

Глава Минкомсвязи также рассказал о другом нововведении: на выборах 18 марта этого года видеотрансляции будут вестись не только с избирательных участков, но еще с тех мест, где происходит последующий подсчет голосов. "Если в 2012 году примерно 3,5 млн человек наблюдали за этими трансляциями, то здесь, возможно, будет большее количество желающих убедиться лично, как проходит вся процедура", - отметил министр.

В 2012 году "Ростелеком" впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. Специалисты компании построили инфраструктуру и обеспечили оборудованием все избирательные комиссии РФ, и 4 марта 2012 года на специализированном портале за процедурой голосования наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций. Ранее Никифоров заявил, что система информационно-технического сопровождения выборного процесса в России является совершенной, такого уровня открытости нет ни в одной стране мира.

"Лакомая мишень"

Никифоров отметил, что не видит роста киберугроз в преддверии выборов, так как Россия всегда была "лакомой мишенью". "Я бы не связывал какое-то нарастание угроз конкретно с датой выборов. Российская Федерация, тем более наши государственные структуры всегда были такой лакомой мишенью, и поэтому для нас это не какое-то отдельное событие, это некий стандарт поведения", - рассказал министр.

По его словам, вопросу обеспечения информационной безопасности всегда уделяется должное внимание, однако всегда есть новые угрозы, но также и новые средства защиты. Министр также выделил еще один важный фактор - необходимость воспитания культуры информационной безопасности в России. Без нее, подчеркнул Никифоров, "в информационном обществе или в цифровой экономике мы точно не сможем преуспеть". Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что компания готовится совместно со спецслужбами к отражению возможных кибератак на систему видеонаблюдения в день проведения выборов президента России 18 марта 2018 года.