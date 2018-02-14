Зампостпреда при ООН: РФ готова делиться опытом в сфере безопасности со всеми партнерами

ООН, 14 февраля. /ТАСС/. Россия готова делиться опытом в сфере безопасности со всеми заинтересованными партнерами. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности, посвященном защите объектов инфраструктуры от террористов.

Как заявил заместитель постпреда РФ, инфраструктурные объекты, в том числе аэропорты, нефтеперерабатывающие заводы, коммуникационные сети и банки, "остаются для террористов весьма привлекательной мишенью". "Ситуация осложняется тем, что элементы критической инфраструктуры глубоко взаимосвязаны между собой, а их функционирование зачастую не ограничено рамками одной лишь юрисдикции", - подчеркнул дипломат. По его словам, в этих условиях "особенно востребован обмен информацией и наилучшими практиками" между странами при координирующей роли ООН. "Готовы делиться накопленным опытом реализации этих инициатив и другими наработками по обеспечению антитеррористической безопасности с Контртеррористическим комитетом СБ ООН и всеми заинтересованными партнерами", - указал Кузьмин.

"Одной из приоритетных целей для террористических атак в России являются объекты топливно-энергетического комплекса. В этой связи еще в 2011 году созданы специальные комиссии, ответственные за обследование объектов энергетической инфраструктуры на предмет антитеррористической защищенности. На регулярной основе проводятся совместные контртеррористические учения и тренировки, в том числе с участием частного сектора", - сказал дипломат.

По его словам, после терактов в московском метро в марте 2010 года была утверждена комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте, "в соответствии с которой объекты транспортной инфраструктуры оборудованы современными устройствами защиты". "К слову, до 70% терактов в мире, по нашим оценкам, происходят на объектах транспорта или с использованием транспортных средств", - отметил Кузьмин. Касаясь вопроса обеспечения безопасности в сфере цифровых технологий, он сообщил, что в 2012 году в России был создан Центр реагирования на компьютерные инциденты в сетях органов государственной власти.

Заседание СБ ООН проводилось спустя год после принятия резолюции 2341 о защите критически важной инфраструктуры от террористических нападений. Документ был разработан по инициативе Украины, являвшейся на тот момент временным членом Совбеза. На встрече в понедельник с докладом выступил председатель профильного комитета СБ, чилийский дипломат Густаво Меса-Куадра Веласкес, который подчеркнул важность наращивания международного сотрудничества в борьбе с террористической угрозой, в том числе посредством обмена информацией и опытом. По его словам, основную ответственность за защиту объектов важнейшей инфраструктуры несут государства, однако многие из них сталкиваются с трудностями в выполнении этой задачи и нуждаются в помощи партнеров.