Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет

Политика
14 февраля, 18:39 дата обновления: 14 февраля, 19:02 UTC+3

Спикер Госдумы заверил, что Москва намерена задействовать "весь спектр" коммуникаций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия не прекращает диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), но взнос в Совет Европы платить не будет, поскольку не имеет возможности участвовать в процессе принятия решений в ПАСЕ. Об этом заявил журналистам в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Смотрите также

Отношения России с Советом Европы. Досье

Во вторник Совет Думы не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018 год.

"Мы никогда не прекращали диалога, его ведем через разные форматы, и Президентский комитет (ПАСЕ) - лишь один из них. Безусловно, будем задействовать весь спектр таких коммуникаций", - подчеркнул Володин. "Но так как мы не участвуем в принятии решений, у нас нет такой возможности, мы считаем правильным взнос не платить", - пояснил он.

"Мы можем разговаривать, можем обсуждать, но ведь национальная делегация должна участвовать в принятии решений. Такой возможности нет", - указал глава нижней палаты парламента РФ.

Смотрите также

Совет Думы не утвердил перечисление взноса РФ на финансирование ПАСЕ

Толстой считает отказ от уплаты взносов в СЕ примером эффективного ответа РФ на санкции

Лавров надеется, что здравый смысл возьмет верх в работе ПАСЕ

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
6
Как новый порядок погашения кредитов поможет уменьшить платежи
7
Олимпиада вместо медового месяца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама