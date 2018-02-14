Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия не прекращает диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), но взнос в Совет Европы платить не будет, поскольку не имеет возможности участвовать в процессе принятия решений в ПАСЕ. Об этом заявил журналистам в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник Совет Думы не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018 год.

"Мы никогда не прекращали диалога, его ведем через разные форматы, и Президентский комитет (ПАСЕ) - лишь один из них. Безусловно, будем задействовать весь спектр таких коммуникаций", - подчеркнул Володин. "Но так как мы не участвуем в принятии решений, у нас нет такой возможности, мы считаем правильным взнос не платить", - пояснил он.

"Мы можем разговаривать, можем обсуждать, но ведь национальная делегация должна участвовать в принятии решений. Такой возможности нет", - указал глава нижней палаты парламента РФ.