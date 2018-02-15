Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры определит ее задачи на 2018 год

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства в своем выступлении даст оценку работе органов прокуратуры в 2017 году и определит основные задачи на текущий год", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Генпрокуратуре России, "на заседании будут обсуждены итоги работы органов прокуратуры в 2017 году и определены задачи по укреплению законности и правопорядка в 2018 году".

В расширенном заседании коллегии также примут участие должностные лица администрации президента, правительства, представители Совета Федерации и Госдумы, судебной системы, правоохранительных органов, федеральных органов исполнительной власти, заместители генерального прокурора и руководители подразделений Генпрокуратуры, Главной военной прокуратуры, прокуроры субъектов РФ и приравненные к ним военные и другие специализированные прокуроры, представители общероссийских общественных организаций.