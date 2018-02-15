ЦИК распределит бесплатную печатную площадь для агитации кандидатов в президенты

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России в четверг проведет жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях для агитации кандидатов в президенты и выдвинувших их партий.

Жеребьевка проводится в преддверии начала агитационного периода в СМИ. Он начнется с 17 февраля, за 28 дней до выборов, и завершится в ночь на 17 марта, когда наступит день тишины.

По закону зарегистрированные кандидаты и партии, выдвинувшие их, имеют право на бесплатную печатную площадь в федеральных государственных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю. Площади должны предоставляться на равных условиях: равный объем, одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта.

Предоставлять бесплатную площадь обязаны общероссийские государственные печатные издания. Таких изданий, согласно перечню, поступившему в ЦИК из Роскомнадзора, 14 и еще четыре государственных федеральных издания являются специализированными. Последние не обязаны предоставлять бесплатную печатную площадь, хотя, например, на думских выборах 2016 году газета Минобороны "Красная звезда" участвовала в жеребьевке.

В списке изданий, предоставляющих площади для агитации, помимо "Российской газеты" и "Парламентской газеты", довольно много изданий, которые имеют статус общероссийских, но издаются в регионах. В частности, речь идет о газетах, выходящих в Башкирии, Забайкалье, Чувашии.

Общий минимальный еженедельный объем печатной площади, который каждое издание обязано предоставить кандидатам и партиям, должен составлять не менее 5% от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания. Половина площади распределяется в ходе жеребьевки между зарегистрированными кандидатами, половина - между партиями, выдвинувшими кандидатов и подавшими заявки на участие в жеребьевке.

Кроме того, партии и кандидаты в этот же период вправе вести в любых СМИ агитацию, оплаченную из средств избирательного фонда.

Телеэфир уже распределили

Ранее ЦИК провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на государственных теле- и радиоканалах: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР), "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". В общей сложности было разыграно порядка 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира.

В дебатах на телеканалах все кандидаты, кроме Владимира Путина, будут участвовать вместе. Путин, как сообщили в ЦИК, отказался от бесплатного эфира для совместных агитационных мероприятий. Таким образом, в полемике будут участвовать семь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). В дебатах на региональном телевидении и радио Путина будут представлять доверенные лица.

На радио в дебатах будут участвовать по три или по четыре кандидата.

Первые дебаты состоятся на "Радио России" 26 февраля.

Кроме того, бесплатное эфирное время получили и пять выдвинувших кандидатов партий: ЛДПР, КПРФ, "Гражданская инициатива", Партия роста и "Яблоко". "Коммунисты России" и "Российский общенародный союз" от участия в жеребьевке отказались. Как сообщила ранее секретарь ЦИК Майя Гришина, каждый кандидат получит на агитационные ролики примерно по 12 минут на весь агитационный период, в то время как партийные кандидаты, помимо этого, получат еще порядка 40 минут партийного времени. Таким образом, у кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (на этих выборах это только Владимир Путин), объем для размещения рекламных роликов в четыре раза меньше, чем у партийного кандидата.

Выборы президента России пройдут 18 марта.