Посольство РФ в США: практика похищения россиян в третьих странах незаконна

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Практика похищения россиян в третьих странах незаконна и противоречит договоренностям о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в посольстве России в США в ответ на просьбу прокомментировать вынесение приговора гражданину РФ Владимиру Дринкману.

"Практика похищения россиян в третьих странах является незаконной и противоречит двусторонним договоренностям о взаимной правовой помощи по уголовным делам", - сказали в дипмиссии.

Дринкман был арестован в Нидерландах в 2012 году по запросу американской стороны и впоследствии выдан США. В сентябре 2015 года он признал себя виновным в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным системам, а также с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Суд в городе Камден (штат Нью-Джерси) в среду приговорил его к 12 годам тюремного заключения.