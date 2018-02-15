РФ призвала ОБСЕ оценить законы Косова на предмет этноконфессионального равенства

ВЕНА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия ожидает от ОБСЕ доклада об обеспечении прав неалбанского меньшинства в самопровозглашенной республике Косово. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Необходим системный подход ОБСЕ к обеспечению прав неалбанского меньшинства в крае, в том числе тщательный анализ законодательства Косово на предмет соответствия целям создания в крае подлинного этноконфессионального равенства. Ждем от миссии соответствующей информации, - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. - Миссия ОБСЕ подтверждает тревожное падение показателей возвращения внутренне перемещенных лиц, особенно подвергшихся массовому изгнанию сербов".

По его словам, за два десятилетия в Косово вернулись лишь 148 человек из более чем 200 тысяч. "Причина - в системных проблемах с безопасностью неалбанского населения, продолжающихся нападениях на дома и имущество косовских сербов, поджогах, случаях вандализма", - сказал российский дипломат.

Вместе с тем Лукашевич отметил усилия миссии ОБСЕ по содействию межэтническому примирению и взаимному уважению в Косово, созданию в крае жизнеспособного многонационального общества, в котором права всех граждан уважаются в полной и равной мере. "Ценим инициативную помощь в решении проблем тех, кто рискнул вернуться в свои дома, целенаправленную работу по обеспечению языковых прав неалбанского населения, посредническое участие в защите объектов сербского культурного и религиозного наследия", - добавил постпред.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ подчеркнул, что "российская позиция по Косово остается неизменной и опирается на международно-правовые рамки, зафиксированные резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН".