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ЦИК: по данным на 13 февраля Путин потратил более 89 млн рублей из избирательного фонда

Политика
15 февраля, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Средства пошли на изготовление и распространение агитационных материалов, обеспечение сбора подписей и на прочие нужды кампании

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МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Расходы из избирательного фонда действующего президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок в порядке самовыдвижения, составили, по данным на 13 февраля, порядка 89,4 млн рублей. Это следует из сведений о поступлении средств и расходах из избирательных фондов кандидатов, опубликованных в четверг на сайте ЦИК РФ.

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В общей сложности, согласно этим данным, в избирательный фонд кандидата поступило около 407,5 млн рублей. Закон устанавливает максимальную сумму расходов из избирательного фонда в 400 млн рублей, остальные средства должны быть возвращены отправителям.

В отчете указано, что средства фонда тратились, в частности, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, финансовое обеспечение сбора подписей, оплату иных работ и услуг, связанных с избирательной кампанией.

По данным на 6 февраля расходы избирательного фонда Путина составляли около 83,3 млн рублей. Таким образом, за прошедшие дни он потратил еще примерно 6 млн рублей.

Расходы других кандидатов

Лидером по затратам на избирательную кампанию остается кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский: он потратил 147,5 млн рублей. Всего в его фонд поступило 389 млн рублей.

Далее следует выдвиженец от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, чьи расходы на 13 февраля составили порядка 111,7 млн рублей. Оба эти кандидата, представляющих парламентские партии, законом освобождены от необходимости собирать подписи избирателей в свою поддержку, что также должно оплачиваться из избирательных фондов. Согласно данным отчета, почти все деньги были потрачены обоими кандидатами на изготовление агитационной продукции.

Лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, судя по данным ЦИК, израсходовал на отчетный период 53 млн рублей, причем на 6 февраля его расходы составляли всего 8,2 млн рублей. Телеведущая Ксения Собчак израсходовала 71,5 млн рублей, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 32 млн рублей, лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин - 6,6 млн рублей, его расходы за неделю не увеличились.

Самые скромные расходы зафиксированы у руководителя "Коммунистов России" Максима Сурайкина - около 708 тыс. рублей при общем объеме фонда в 867 тыс. рублей. Его траты также не изменились по сравнению с 6 февраля.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ "Яблоко" "Коммунисты России" Партия роста ("Правое дело")
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