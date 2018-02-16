Верховный суд рассмотрит иск Собчак об отмене регистрации Путина

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России в пятницу рассмотрит иск кандидата в президенты Ксении Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина на выборах президента.

"Верховный суд принял иск Собчак, его рассмотрение назначено на 16 февраля", - ранее сообщили ТАСС в суде.

На предвыборном сайте Собчак появилась информация о том, что кандидат подала в Верховный суд России жалобу с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата на выборах президента.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил ТАСС, что "эта тема неоднократно обсуждалась", "позиция ЦИК по данному вопросу давно определена, она давно закрыта". При этом он отметил, что право на такое обращение у Собчак есть.

Собчак выдвинута на выборы президента от партии "Гражданская инициатива", Путин баллотируется как самовыдвиженец. Выборы пройдут 18 марта.