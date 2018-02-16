Главы МИД РФ и Египта обсудили в Мюнхене Сирию и ситуацию на Ближнем Востоке

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с коллегой из Египта Самехом Шукри, на которой обсудил обстановку на Ближнем Востоке.

"Предлагаю посмотреть, что можно обсудить сегодня в развитие договоренностей между нашими президентами, двустороннюю тематику и ситуацию в регионе, - сказал Лавров. - Ценим то, что делает Египет для урегулирования палестинской проблемы, для того чтобы помочь сирийскому урегулированию. Я уже выражал благодарность и за участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи". "Можем обсудить, как продвинуться по этим вопросам, а также [обсудить] Ливию", - добавил министр.

Шукри в свою очередь отметил важность проведения таких встреч. Глава МИД Египта также выразил соболезнования семьям жертв катастрофы российского Ан-148.

В Мюнхене Лавров проведет ряд двусторонних контактов, а в субботу запланировано выступление главы российского дипведомства на тему будущего в отношениях между РФ и ЕС.

Ранее министр уже переговорил с главой МИД Японии Таро Коно и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.