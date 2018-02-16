Главы МИД России и Украины проводят встречу в Мюнхене

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин проводят встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Предыдущая встреча министров, которая стала их первым двусторонним личным контактом, состоялась в декабре прошлого года в Вене, где проходило заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Тогда Лавров и Климкин обсудили вопросы, связанные с обменом пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

В январе главы дипведомств России и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.