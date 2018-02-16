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Бюджет проведения выборов мэра Москвы вырос в 1,3 раза

Политика
16 февраля, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

В 2013 году на финансовое обеспечение выборов мэр столицы было выделено 433 млн рублей, в то время как в этом году цифра превысила 572 млн рублей

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более 572 млн рублей выделено из столичного бюджета на проведение выборов мэра Москвы осенью 2018 года, что больше почти в 1,3 раза по сравнению с последними выборами главы города в 2013 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте Московской избирательной комиссии.

"На проведение выборов мэра Москвы в 2018 году выделить 572 481 600 рублей", - говорится в документе.

Как пояснил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, смета бюджета утверждается после назначения дня выборов в первой половине июня.

В последний раз главу столицы выбирали в 2013 году. Тогда на финансовое обеспечение подготовки и проведение выборов Мосгоризбирком утвердил бюджет в размере 433 216 500 рублей.

Ранее члены Московской городской избирательной комиссии утвердили распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов президента РФ 18 марта 2018 года. На эти цели направлено более 575 млн рублей, из которых около 37 млн выделены на работу Мосгоризбиркома.

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