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Следующая встреча глав МИД РФ и Японии пройдет в марте в Токио

Политика
16 февраля, 19:32 UTC+3 МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Уточняется, что на май запланирован визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Следующая встреча министров иностранных дел России и Японии состоится в марте этого года в Токио. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Достигнута договоренность о проведении переговоров министров иностранных дел в марте этого года в Токио", - информировали в министерстве.

Главы МИД также обсудили вопросы дальнейшего продвижения двустороннего политического диалога, включая подготовку визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае этого года, а также торгово-экономическое сотрудничество и международные темы.

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Темы
Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Коно, Таро Абэ, Синдзо Лавров, Сергей Викторович
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