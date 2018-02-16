Следующая встреча глав МИД РФ и Японии пройдет в марте в Токио

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Следующая встреча министров иностранных дел России и Японии состоится в марте этого года в Токио. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Достигнута договоренность о проведении переговоров министров иностранных дел в марте этого года в Токио", - информировали в министерстве.

Главы МИД также обсудили вопросы дальнейшего продвижения двустороннего политического диалога, включая подготовку визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае этого года, а также торгово-экономическое сотрудничество и международные темы.