Посол РФ в Германии провел беседу с Юлией Тимошенко на полях Мюнхенской конференции

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев провел в пятницу беседу с лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Российский дипломат опубликовала фотографию, на которой Нечаев и Тимошенко разговаривают в кулуарах форума. "Пока Сергей Лавров общается с Павлом Климкиным, посол России в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она Мюнхенская конференция по безопасности", - написала Захарова.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.