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Посол РФ в Германии провел беседу с Юлией Тимошенко на полях Мюнхенской конференции

Политика
16 февраля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Кроме того, в пятницу состоялась личная встреча глав МИД России и Украины

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев провел в пятницу беседу с лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Российский дипломат опубликовала фотографию, на которой Нечаев и Тимошенко разговаривают в кулуарах форума. "Пока Сергей Лавров общается с Павлом Климкиным, посол России в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она Мюнхенская конференция по безопасности", - написала Захарова.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

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Темы
Кризис на Украине Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Климкин, Павел Анатольевич Захарова, Мария Владимировна Тимошенко, Юлия Владимировна
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