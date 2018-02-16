Захарова назвала абсурдом обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными обвинения американского спецпрокурора Роберта Мюллера в адрес 13 россиян, якобы участвовавших во вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом она написала в пятницу на своей странице в Facebook.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность", - говорится в сообщении.