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Захарова назвала абсурдом обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США

Политика
16 февраля, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Ранее США предъявили обвинения 13 гражданам РФ за якобы вмешательство в президентские выборы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными обвинения американского спецпрокурора Роберта Мюллера в адрес 13 россиян, якобы участвовавших во вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом она написала в пятницу на своей странице в Facebook.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность", - говорится в сообщении.

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Персоны
Мюллер, Роберт Захарова, Мария Владимировна
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