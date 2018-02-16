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Лавров: глобальная система ПРО США создает проблемы для Москвы и Пекина

Политика
16 февраля, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Глава МИД РФ добавил, что "присутствие США растет, причем в совсем не безобидном ключе"

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Глобальная система противоракетной обороны (ПРО), которая создается США, создает проблемы для России и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Он обратил внимание на создание системы ПРО в Европе и Восточной Азии, а также заинтересованность Японии этой задачей. "Получается, что эта глобальная система противоракетной обороны создает проблемы не только для нас, но и для Китая, - указал министр. - Как видите, присутствие США растет, причем в совсем не безобидном ключе".

Правительство Японии намерено закупить первые четыре SM-3 Block IIA за $133,3 млн. Токио намерен оснастить этими ракетами боевые корабли с многоцелевой системой слежения и наведения Aegis, а также наземный аналог Aegis Ashore. Две такие установки предполагается разместить в Японии ориентировочно в 2023 году. Однако неудачные испытания SM-3 Block IIA, по мнению агентства Kyodo, могут оказать влияние на сроки развертывания этих ракет.

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