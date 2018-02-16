Встреча глав МИД России, Турции и Ирана ожидается в первой половине марта

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана на данный момент подготавливается, ожидается, что она состоится в первой половине марта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, благодаря переговорам в Астане уровень насилия в Сирии значительно снизился. "Сейчас мы готовим очередную встречу в астанинском формате, уже на уровне министров, - сообщил Лавров. - Наверное, мы ее проведем в первой половине марте".

Политизированный подход США

Как отметил российский министр, администрация бывшего президента США Барака Обамы оказалась полностью несостоятельной в части выполнения достигнутых между Москвой и Вашингтоном договоренностей по продвижению прекращения огня в САР. "У нас не осталось другого выбора, кроме как работать с теми, кто держит свое слово, кто при всех различиях в подходах все-таки привержен поиску общих позиций, урегулирования, которое будет сохранять Сирию в качестве единого территориально целостного государства, - подчеркнул глава МИД РФ. - Такими оказались наши иранские партнеры, которые, как и Россия, были приглашены в САР законным правительством, чтобы помогать в борьбе с терроризмом. Такую же готовность проявила Турция".

"В зонах деэскалации, созданных в астанинском формате, по-прежнему постреливают, но в значительной степени в зоне Идлиба и Восточной Гуты это происходит потому, что там остались недобитые отряды "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка), которую, как мы уже убеждались неоднократно, американцы щадят, - обратил внимание Лавров. - Сирийским вооруженным силам приходится отвечать на провокации, когда, скажем, из Восточной Гуты "Джебхат ан-Нусра" стреляет по жилым кварталам, в том числе по зданиям российского посольства и торгпредства".

Кроме того, глава МИД России обратил внимание на то, что Вашингтон раз за разом отказывается осуждать в Совете Безопасности ООН подобные акты терроризма. "Такой у них политизированный подход", - заключил министр.

Вторая помощь "Женеве"

Лавров также выразил мнение, что Конгресс сирийского национального диалога, который состоялся 30 января в Сочи, стал самым важным событием последнего времени в сирийских делах. "Да, не все оппозиционные группировки были адекватно представлены в Сочи, но это был абсолютно беспрецедентный по охвату различных сегментов сирийского общества форум, - пояснил он. - Кстати, Наср аль-Харири (возглавляет оппозиционный Сирийский комитет по переговорам) не смог приехать по каким-то политическим соображениям, а вот около трети членов этого комитета, сформированного Саудовской Аравией, были в Сочи".

Однако вопрос дальнейшего вовлечения всех лидеров оппозиции в сирийское урегулирование должен рассматриваться в Женеве, отметил министр. "Мы во второй раз помогли женевскому процессу. Он сначала буксовал в 2016 году, никто ничего не предпринимал, и встрепенулся лишь после того, как был запущен астанинский процесс, - сказал глава МИД России. - Сейчас тоже почти год не проводились женевские консультации, однако с подготовкой к сочинскому конгрессу в очередной раз представители ООН активизировались".

"Теперь по итогам сочинского форума, а в нем участвовал специальный посланник [генсека] ООН по Сирии Стаффан де Мистура и его делегация, они всячески приветствовали итоги конгресса и теперь будут с учетом его решений формировать свои предложения о том, как помогать сирийцам работать над новой конституцией, - указал Лавров. - Считаю, что это конкретный результат".

Он подчеркнул, что договориться по вопросу новой конституции будет непросто из-за того, что правительство и оппозиция по-разному видят, как продвигать конституционные реформы. "Тем не менее Россия, Турция и Иран будут этому помогать", - добавил Лавров.