Лавров заявил, что США пытаются закрепиться в Южно-Китайском море

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются закрепиться в Южно-Китайском море для вмешательства в территориальные споры, которые Китай имеет с рядом стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Euronews.

По его словам, сегодня международное присутствие США не только не сокращается, но расширяется в основном в военном измерении. "Это Сирия, куда их никто не приглашал, Афганистан, куда их приглашали, но их пребывание там в течение 16-ти лет ни к чему хорошему не привело, - указал глава МИД РФ. - Тоже самое происходит и в Ираке. Еще при президентстве Барака Обамы США заявили о полном выводе из Ирака, однако сейчас присутствие возобновилось и будет нарастать".

Российский министр подчеркнул, что расширение американского военного присутствия в Юго-Восточной Азии выходит за рамки необходимого для сдерживания той угрозы, которую американцы видят в КНДР. "Это явно делается с прицелом на то, чтобы закрепиться в Южно-Китайском море в контексте тех территориальных споров, которые Китай имеет с рядом стран АСЕАН, и которые КНР со своими соседями пытается уладить мирно, через прямой диалог без какого-либо вмешательства, - отметил Лавров. - Конечно, наращивание там американского военного присутствия вносит коррективы в эти намерения".