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Лавров: у России найдено понимание с Израилем по работе южной зоны деэскалации в Сирии

Политика
16 февраля, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Важно, чтобы американцы тоже выполнили свою работу и закрыли односторонне объявленную зону деконфликтинга в местечке Эт-Танф, подчеркнул глава российского МИД

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. У России найдено понимание с Израилем по функционированию южной зоны деэскалации в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

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Он подчеркнул важность выполнения договоренностей в рамках создания южной зоны деэскалации с участием России, США и Иордании, в частности, о выводе всех несирийских сил из этого района. "Пока там еще остаются боевики, которые не позволяют прочно зафиксировать стабильность в районе Голанских высот, что так важно для Израиля", - отметил Лавров.

"Об этом как раз шла речь, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приезжал в Россию. С ним, по-моему, понимание найдено", - сказал глава МИД.

"Нам важно, чтобы американцы тоже выполнили свою работу, в частности, закрыли односторонне объявленную зону деконфликтинга диаметром 55 километров в местечке Эт-Танф, внутри которой находится лагерь беженцев "Эр-Рукбан", который, по многочисленным фактам, используется для экипировки, тренировки и отдыха боевиков", - добавил Лавров.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции (страны - гаранты режима прекращения боевых действий в Сирии). В середине сентября они объявили о работе всех зон. Ранее функционировали три зоны: на юге Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Нетаньяху, Биньямин Лавров, Сергей Викторович
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