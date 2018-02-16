Лавров: США долгое время вооружали курдские отряды в Сирии, игнорируя позицию Турции

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вашингтон всегда делал ставку на курдов в Сирии, оказывая им поддержку и игнорируя недовольство Анкары. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Как напомнил глава МИД РФ, Турция считает некоторые группировки курдов внутри Сирии отпочкованием от Рабочей партии Курдистана, которую целый ряд других стран занесли в список террористических организаций. "Турки неоднократно говорили, что будут всячески препятствовать тому, чтобы именно курды взяли под контроль границу между Сирией и Турцией, - отметил министр. - Тем не менее американцы на протяжении всего этого периода последовательно вооружали, причем достаточно массированно, курдские отряды, игнорируя турецкую позицию. C самого начала своих действий в Сирии американцы сделали ставку на курдов и игнорировали недовольство Турции".

"Не так давно, месяц-полтора назад, США вдруг объявили, что создают 30-тысячные в основном курдские силы для обеспечения пограничной зоны безопасности между Сирией и Турцией, - указал Лавров. - Потом они пытались неуклюже дезавуировать сами себя, но факты, доступные всем, говорят о том, что дезавуирование не изменило их намерений. Тогда Турция объявила то, что она объявила [20 января турецкие военные начали операцию "Оливковая ветвь" в районе сирийского Африна, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии]".

Российский министр также признался, что турецкая операция в Африне не стала для него большим сюрпризом. "Многократные предупреждения Анкары в адрес Вашингтона просто пролетали мимо ушей", - добавил он.

Опасная игра

По словам главы российского дипведомства, у США все-таки есть стратегия в САР. "Думаю, [она] заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами, - сказал министр. - Тоже самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям".

Лавров обратил внимание на то, что сегодня США стремятся обособить огромный кусок сирийской территории от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности САР. "Там они создают квазиместные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов", - отметил он.

"Игра с курдским вопросом в разрезе узкого понимания своих собственных геополитических замыслов только в одной части этого региона, что сейчас демонстрируют США, очень опасна, - подчеркнул глава МИД РФ. - Она может привести к большим неприятностям в целом ряде других стран, где курдская проблема существует и где проживает курдское население".

"Надо думать о том, как обеспечить равные права курдов в нынешних границах стран, в которых они находятся, а не пытаться разбередить этот регион, чем на протяжении прошлого столетия занимались наши западные коллеги", - заключил Лавров.