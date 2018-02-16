Лавров: нельзя идти на поводу у радикалов в вопросах амнистии на Украине

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Закон об амнистии участников конфликта на юго-востоке Украины необходим, в этом вопросе нельзя проявлять слабину и идти на поводу у радикалов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"В приватных разговорах украинские коллеги говорят абсолютно недопустимые вещи своим западным партнерам, - отметил он. - Например, было согласовано, что надо амнистировать всех, и закон об амнистии, в принципе, был принят Верховной радой очень давно в той форме, которая устраивает Донецк и Луганск. Президент его не подписывает, уже три года тянет с подписанием. Нам сейчас европейцы намекают, что в разговорах с ними украинцы [собственно, они говорят это на заседаниях контактной группы] готовы проводить амнистию на основе закона 1996 года, когда только на основании тогда существовавшего украинского законодательства, исключительно в индивидуальном порядке и после восстановления контроля над всей территорией киевские власти будут благосклонно решать, кому предоставить амнистию, а кому нет".

По его словам, такой подход отнюдь не свидетельствует о заинтересованности украинских властей в диалоге с территориями, которые они объявили "зоной антитеррористической операции, хотя никто из Донецка и Луганска не нападал на остальную Украину".

"Наоборот, Украина на них напала - украинское правительство, которое пришло к власти на штыках радикалов и неонацистов, - указал глава МИД РФ. - Это очень тревожный закон, мы уже говорили об этом с нашими коллегами по линии помощников руководителей государств "нормандского формата", в контактной группе. Здесь, я убежден, нельзя проявлять слабину и идти на поводу у радикалов, которые затеяли похоронить минские договоренности".

Готовность к компромиссу

Министр обратил внимание на то, что есть очень много примеров, когда Донецкая и Луганская республики проявляли готовность к компромиссу.

"Например, введение в силу закона "об особом статусе" должно, согласно минским договоренностям, предшествовать проведению выборов, - пояснил он. - Президент [Украины] Петр Порошенко выступал категорически против этого, заявляя, что сначала он хочет посмотреть, кого выберут, а потом решать, давать ли им особый статус. С точки зрения демократии, конечно, это "прекрасная позиция". В итоге был найден компромисс, что закон "об особом статусе" вступит в силу на временной основе в день выборов, а на окончательной - в день, когда ОБСЕ распространит доклад, в котором будет подтверждаться, что выборы были свободными и справедливыми".

"Это понимание было достигнуто лидерами "нормандского формата" полтора года назад, и его до сих пор не могут положить на бумагу ни в "нормандском формате" на уровне экспертов, ни в контактной группе", - посетовал Лавров.