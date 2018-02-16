Лавров: Черногорию пытаются разыграть как разменную монету в русофобской войне

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Черногорию пытаются разыграть как разменную монету в русофобской войне, навязав стране членство в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"Конечно, тревожит ситуация в Черногории, которую пытаются разыграть как разменную карту в русофобской борьбе и русофобских затеях: им навязали членство в НАТО, категорически отказавшись от проведения референдума, - отметил он. - Люди боятся, что через урны избирательных участков будет высказываться иная точка зрения, нежели та, которую традиционные, классические элиты хотят продвигать".

При этом министр указал, что тем не менее Россия с Черногорией всегда были в добрых отношениях. "Не понимаю, зачем черногорцам нужно было вступать в эту русофобскую кампанию. Это остается на их совести, - подчеркнул Лавров. - Мы считаем, что линия на то, чтобы поскорее эту территорию завлечь, "засосать" в НАТО, противоречит всем клятвенным обещаниям, которые нам давали, когда воссоединялась Германия, о том, что НАТО не будет продвигаться ни на дюйм".

"Противоречит и здравому смыслу, потому что на Балканах опять пытаются из "мягкого подбрюшья" сделать некую конфронтационную зону", - заключил он.