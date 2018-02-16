Лавров: никто не запрещает западным посольствам встречаться с несистемной оппозицией в РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Никто не запрещает посольствам западных стран встречаться с представителями несистемной оппозиции в России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"Они [представители посольств западных стран] регулярно встречаются с нашими оппозиционерами, причем не только с теми, кто представлен в парламенте, но и из несистемной оппозиции, с абсолютно аррогантными критиками власти, - отметил он. - Никто им этого не запрещает".

По словам министра, подобные встречи являются "политической традицией Европы и США уже многие десятилетия". "Когда приезжают к нам европейские канцлеры, премьеры, президенты, министры иностранных дел Америки и Европы, они всегда включают в свою программу встречи с российскими оппозиционерами, причем с серьезными, почти непримиримыми критиками политики Кремля, - подчеркнул он. - Никто не задает вопросов, правильно это или нет. Это часть гражданского общества и не работать с гражданским обществом, наверное, сейчас никто не хочет".

"Инклюзивность - это такое понятие, которое должно присутствовать не только в тех ситуациях, которые та или иная страна считает важными для себя, но по идее должна стать принципом всего международного общения", - акцентировал он.

Отвечая на вопрос о визите лидера французской политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и реакции на ее высказывания о распаде Евросоюза, Лавров заявил, что Москва реагирует "на такого рода высказывания как на мнение весьма значительной части французского общества", так как Ле Пен "получает немалые голоса избирателей". "Точно так же в других странах партии, которые сходны по своим концептуальным взглядам с "Народным фронтом" Ле Пен, отражают мнение значительной части населения, - продолжил он. - Когда эти представители хотят развивать с нами контакты, лучше узнать, как мы живем, как у нас решаются проблемы в той или иной сфере, как мы можем взаимодействовать по крайней мере с теми регионами, которые они представляют, уходить от таких разговоров я считаю безответственным".

По мнению министра, "очень легко говорить, что есть государство изгой и с ним разговаривать не будут, наобъявляют против него санкций, а если санкции не помогут, то уничтожат его военным образом". "Я имею в виду, конечно же, политику некоторых "ястребов" в Вашингтоне по отношению к Северной Корее или к Ирану, - пояснил он. - Они говорят, что Иран во всем виноват, Иран - террористическая страна, при этом забывая, что из примерно 15 террористических организаций, официально, через суд признанных таковыми США, подавляющее большинство считает Иран своим врагом". "Тем не менее США основной свой антитеррористический пафос адресует Ирану, а не тем структурам, которые пытаются бороться и с Ираном в том числе", - указал Лавров.