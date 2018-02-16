Россия запускает судебные иски против США по российской дипсобственности

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия уже запускает судебные иски против США из-за незаконного захвата российской дипсобственности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"Конечно, печально, что при Трампе за более чем год его президентства наши отношения не улучшились по сравнению с тем, что было в период демократической администрации, - отметил глава российской дипломатии. - Даже в известной степени ухудшились".

"Я имею в виду, конечно же, отъем, рейдерский захват нашей дипломатической собственности, что противоречит не только Венским конвенциям, но и всем принципам, на которых зиждется американская конституция и общество: частная собственность священна, - пояснил он. - Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как уже говорили, судебные иски в США".

2 сентября 2017 года власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендовала. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности.