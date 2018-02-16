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Лавров: у демократов не совсем получается "отравить жизнь" Трампу

Политика
16 февраля, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что президент США все-таки реализует свое намерение "развивать нормальные, взаимоуважительные, взаимовыгодные и взаимовыигрышные отношения с Россией"

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Демократы пытаются всячески "отравить жизнь" президенту США Дональду Трампу и всей республиканской партии, но пока у них это не получается в той степени, в которой они хотели бы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"Понятно, что демократы, конечно же, никак не могут отойти от поражения, которое стало для них полной неожиданностью, и сейчас пытаются президенту Трампу и всей республиканской партии (но прежде всего Трампу как такому несистемному лидеру) всячески отравить жизнь", - отметил министр. Однако, по его мнению, "у них это не получается в той степени, в которой они хотели бы".

Лавров отметил, Трамп при всей необходимости идти на какие-то компромиссы, учитывая настроения в Конгрессе, все-таки ведет свою линию. "Он не раз подтверждал свое искреннее намерение выполнить то, о чем говорил в своей предвыборной кампании - развивать нормальные, взаимоуважительные, взаимовыгодные и взаимовыигрышные отношения с Россией", - констатировал он.

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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
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