Лавров: размещение миротворцев ООН на Украине не должно противоречить минским соглашениям

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вопрос о размещении на Украине миротворцев ООН должен решаться в увязке с реализацией минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"Резолюция, которая одобрила минские договоренности, обязательна к исполнению", - отметил он. Что же касается миротворцев, то их появление в зоне конфликта зависит, по его словам, от тех, кто до сих пор не дал ни одной конкретной поправки к соответствующему проекту резолюции, которую внесла Россия.

"У нас логика очень простая, - пояснил глава МИД РФ. - Минские договоренности выполняются под мониторингом при участии ОБСЕ (ОБСЕ создала специальную мониторинговую миссию). Возникали опасения в отношении безопасности этих наблюдателей. Уже давно президент РФ Владимир Путин предлагал дать им легкие вооружения, чтобы они были более защищены, но ОБСЕ сама сочла это невозможным - у них не было практики вооруженных миротворческих операций".

Министр напомнил, что в сентябре прошлого года Россия внесла "проект резолюции в СБ ООН, который очень прост и прямо привязан к минским соглашениям: везде, где работают наблюдатели ОБСЕ, им предоставляется охрана миротворцев ООН".

"Наши партнеры сказали, что это очень правильный шаг и захотели расширить концепцию - предложили не следовать задаче реализации минских договоренностей, а подменить все, что там написано, созданием крупной, мощной, силовой структуры под видом ооновской операции, - продолжил он. - Называются цифры до 40 тыс. вооруженных миротворцев, вооруженных не только стрелковым личным оружием, но и тяжелым вооружением, оснащенных по последнему слову военной техники для того, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской республик, создать там дополнительно в составе 5 тыс. человек временную администрацию ООН и решать все вопросы проведения выборов, предоставления особого статуса Донбассу не в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, как того требует резолюция СБ ООН, утвердившая Минские договоренности, а как заблагорассудится этой международной администрации. Такие идеи сейчас пытаются распространять".

Киев саботирует решения СБ ООН

"Россия не может быть "за" идеи, которые противоречат решениям высшего органа ООН, отвечающего за мир и безопасность, - подчеркнул Лавров. - Саботаж со стороны киевских властей наблюдается давно. Если, в частности, американские коллеги будут поддерживать эту линию и подрывать возможности создания миссии ООН, которая охраняла бы тех, кто выполняет минские договоренности, наверное, это будет очень печально для международных отношений, для Украины. Этот конфликт так и будет оставаться в состоянии, которое устраивает киевские власти, а устраивает их состояние напряженности, чтобы можно было показывать "крутость" - как Киев реагирует на якобы регулярные нарушения со стороны Донецка и Луганска".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что, по данным наблюдателей ОБСЕ, которые публикуются каждую неделю, "обе стороны выполняют не на 100% свои обязательства, но, например, по показателю отсутствия тяжелой техники в местах складирования лидирует украинское правительство". "Это означает, что тяжелые вооружения используются где-то вне положенных мест, и тем самым поддерживается атмосфера войны, которая нужна киевским властям, чтобы удовлетворять радикалов и оставаться у власти", - добавил он.