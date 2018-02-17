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Слуцкий назвал нелепыми обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

Политика
17 февраля, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам усомнился, что 13 человек способны повлиять на волеизъявление более 300 миллионного народа

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Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал бредом выдвинутые минюстом США обвинения против 13 россиян о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

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"Обвинения 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, очевидно, - часть русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе. Пока все это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред", - сказал он журналистам в субботу. Парламентарий при этом задается вопросом, "каким образом 13 человек смогли бы реально повлиять на волеизъявление более 300 миллионов населения Америки с ее огромной госмашиной и миллиардами долларов, вложенных в выборы". "История прямо из голливудской криминальной комедии с перефразированным названием "13 друзей Путина", наверное", - иронично заключил глава комитета.

Ранее американские власти предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Соответствующие документы обнародовало в пятницу министерство юстиции США.

Среди обвиняемых - предприниматель Евгений Пригожин и "Агентство интернет-исследований".

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