Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве

Политика
17 февраля, 15:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, февраля. /ТАСС

Как сообщила пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко, в здание проникли около 30 человек, они разрисовали стены черной и красной краской, а также сорвали российский флаг

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко.

Смотрите также

Неизвестные совершили очередное нападение на здание Россотрудничества в Киеве

Представительство Россотрудничества в Киеве продолжит работу несмотря на акции радикалов

Медведчук назвал варварством атаку радикалов на Российский центр науки и культуры в Киеве

Неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Киеве

"Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание", - сказала она. 

Сами националисты разместили информацию о своей "акции" в Facebook. Согласно опубликованному видео, они разрисовали стены черной и красной краской оскорбительными лозунгами и надписями. Они также сорвали и осквернили российский флаг.

Представительство Россотрудничества в Киеве обратилось в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами, сообщил руководитель представительства Константин Воробьев.

"Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы", - сказал он. По словам Воробьева, бесчинства длились около 30 минут, звучали обвинения в адрес России, экстремистские призывы. Возглавлял акцию депутат Радикальной партии Андрей Лозовой.

"Полиция сработала оперативно, на место прибыли также представители миссии ОБСЕ. Радикалы уже покинули здание", - уточнил он.

Это не первый случай нападения радикалов на представительство. В августе 2017 года они забросали здание дымовыми шашками. В июле того же года порядка 30 радикалов из "Свободы" во главе с депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко ворвались в здание и заняли помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". В итоге мероприятие было сорвано. Радикалы объяснили свои действия тем, что Толочко - якобы "антиукраинец и враг украинского государства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Нападение на здание Россотрудничества в Киеве
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
4
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
5
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама