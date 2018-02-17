Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко.

"Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание", - сказала она.

Сами националисты разместили информацию о своей "акции" в Facebook. Согласно опубликованному видео, они разрисовали стены черной и красной краской оскорбительными лозунгами и надписями. Они также сорвали и осквернили российский флаг.

Представительство Россотрудничества в Киеве обратилось в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами, сообщил руководитель представительства Константин Воробьев.

"Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы", - сказал он. По словам Воробьева, бесчинства длились около 30 минут, звучали обвинения в адрес России, экстремистские призывы. Возглавлял акцию депутат Радикальной партии Андрей Лозовой.

"Полиция сработала оперативно, на место прибыли также представители миссии ОБСЕ. Радикалы уже покинули здание", - уточнил он.

Это не первый случай нападения радикалов на представительство. В августе 2017 года они забросали здание дымовыми шашками. В июле того же года порядка 30 радикалов из "Свободы" во главе с депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко ворвались в здание и заняли помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". В итоге мероприятие было сорвано. Радикалы объяснили свои действия тем, что Толочко - якобы "антиукраинец и враг украинского государства".