Лавров: некоторые страны пытаются использовать "Восточное партнерство" против РФ

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Некоторые страны пытаются использовать "Восточное партнерство" против России. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда "Восточное партнерство" формировалось, нас заверяли, что оно не будет направлено против России, и я выразил надежду, что эти заверения будут выполнены, потому что некоторые из стран <...> хотели бы, чтобы именно таким образом "Восточное партнерство" использовалось", - отметил он.

Многосторонняя программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.