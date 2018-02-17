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Лавров: некоторые страны пытаются использовать "Восточное партнерство" против РФ

Политика
17 февраля, 15:26 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Министр иностранных дел также напомнил о заверениях, что это партнерство не будет направлено против России

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МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Некоторые страны пытаются использовать "Восточное партнерство" против России. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда "Восточное партнерство" формировалось, нас заверяли, что оно не будет направлено против России, и я выразил надежду, что эти заверения будут выполнены, потому что некоторые из стран <...> хотели бы, чтобы именно таким образом "Восточное партнерство" использовалось", - отметил он.

Многосторонняя программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

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Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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