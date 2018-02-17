Лавров: действия радикалов на Украине носят черты неонацизма

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Действия радикалов на Украине, включая используемую ими символику и факельные марши, носят во многом черты неонацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопросы участников форума.

"Мы знаем о том, что нацистская символика активно используется, в частности, на Украине, - отметил он. - Эмблема батальона "Азов" однозначно совпадает с эсэсовскими символами. Да и не только в эмблемах дело, не только в символах, хотя факельные шествия - это во многом символично, и я думаю, что многие в Европе еще помнят, с чем это сопряжено. Но сама манера поведения - изничтожение всего нерадикального, требование украинизации всех сфер жизни, требование запретить, по сути дела, обучать детей на своем [родном] языке в отношении национальных меньшинств, запрет неугодных средств массовой информации, нападения на православные храмы Русской православной церкви и многое другое - это, в общем, отличительные черты радикал-националистов во многом с неонацистским оттенком".

Глава МИД РФ обратил также внимание на то, что "пособники нацистских преступников, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом, продолжают чествоваться в целом ряде стран, в том числе в Евросоюзе".

"Мы знаем о том, что в некоторых странах на севере Евросоюза проходят марши в честь неонацистов", - добавил он.