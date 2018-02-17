Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: действия радикалов на Украине носят черты неонацизма

Политика
17 февраля, 15:27 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Глава МИД РФ, в частности, привел в пример используемую радикалами символику и факельные марши

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Действия радикалов на Украине, включая используемую ими символику и факельные марши, носят во многом черты неонацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопросы участников форума.

"Мы знаем о том, что нацистская символика активно используется, в частности, на Украине, - отметил он. - Эмблема батальона "Азов" однозначно совпадает с эсэсовскими символами. Да и не только в эмблемах дело, не только в символах, хотя факельные шествия - это во многом символично, и я думаю, что многие в Европе еще помнят, с чем это сопряжено. Но сама манера поведения - изничтожение всего нерадикального, требование украинизации всех сфер жизни, требование запретить, по сути дела, обучать детей на своем [родном] языке в отношении национальных меньшинств, запрет неугодных средств массовой информации, нападения на православные храмы Русской православной церкви и многое другое - это, в общем, отличительные черты радикал-националистов во многом с неонацистским оттенком".

Глава МИД РФ обратил также внимание на то, что "пособники нацистских преступников, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом, продолжают чествоваться в целом ряде стран, в том числе в Евросоюзе".

"Мы знаем о том, что в некоторых странах на севере Евросоюза проходят марши в честь неонацистов", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Страны
Россия Украина Германия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
4
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
5
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама