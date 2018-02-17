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РФ и Эфиопия обменялись поздравлениями по случаю 120-й годовщины дипотношений

Политика
17 февраля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств высоко оценили состояние "традиционно дружественных российско-эфиопских связей и достигнутый уровень взаимопонимания в международных делах"

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Эфиопии Сергей Лавров и Воркнех Гебейеху обменялись поздравительными телеграммами по случаю 120-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом в субботу сообщили в российском МИД.

"Высоко оценив состояние традиционно дружественных российско-эфиопских связей и достигнутый уровень взаимопонимания в международных делах, главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность к дальнейшей совместной работе по продвижению плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях на благо народов России и Эфиопии, в интересах укрепления мира и стабильности на Африканском континенте", - говорится в сообщении министерства.

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