Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД РФ и Молдавии высказались за продолжение усилий в формате "5+2" по Приднестровью

Политика
17 февраля, 16:15 UTC+3

Во внешнеполитическом ведомстве России также сообщили, что стороны провели "полезный" обмен мнениями о текущем состоянии российско-молдавских отношений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Молдавии Сергей Лавров и Тудор Ульяновски в ходе встречи в Мюнхене высказались за продолжение совместных усилий в рамках формата "5+2" по продвижению процесса приднестровского урегулирования. Об этом сообщили в субботу в Министерстве иностранных дел России.

"Министры высказались за продолжение совместных усилий в рамках формата "5+2" по продвижению процесса приднестровского урегулирования", - информировали в ведомстве.

"Стороны провели полезный обмен мнениями о текущем состоянии российско-молдавских отношений, включая имеющиеся в них проблемные моменты и пути их преодоления", - указали в МИД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Страны
Россия Германия Молдавия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
4
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
5
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама