Главы МИД РФ и Молдавии высказались за продолжение усилий в формате "5+2" по Приднестровью

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Молдавии Сергей Лавров и Тудор Ульяновски в ходе встречи в Мюнхене высказались за продолжение совместных усилий в рамках формата "5+2" по продвижению процесса приднестровского урегулирования. Об этом сообщили в субботу в Министерстве иностранных дел России.

"Министры высказались за продолжение совместных усилий в рамках формата "5+2" по продвижению процесса приднестровского урегулирования", - информировали в ведомстве.

"Стороны провели полезный обмен мнениями о текущем состоянии российско-молдавских отношений, включая имеющиеся в них проблемные моменты и пути их преодоления", - указали в МИД.