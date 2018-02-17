Лавров обсудил с представителем оппозиции Греции развитие отношений двух стран

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава оппозиционной партии Греции "Новая демократия" Кириакос Мицотакис обсудили в субботу перспективы развития российско-греческих отношений. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам их встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В ходе беседы обсуждались состояние и перспективы развития российско-греческих отношений", - информировали в министерстве.

Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.