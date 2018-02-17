Главы МИД РФ и Хорватии высказались за развитие отношений двух стран и новые инициативы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Хорватии Сергей Лавров и Мария Пейчинович-Бурич провели в субботу в Мюнхене встречу, на которой обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Стороны подтвердили обоюдное намерение всемерно развивать двустороннее сотрудничество, способствовать его наполнению новыми взаимовыгодными инициативами. Был также обсужден ряд европейских и международных проблем", - отметили в МИД.

Беседа состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 16-18 февраля.