Косачев возложил ответственность за нападение на здание Россотрудничества на Киев

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Киевские власти, в том числе президент Украины Петр Порошенко, несут ответственность за нападение на здание Россотрудничества в украинской столице. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Ответственность не только за эту выходку, но и за все прочие расправы над неугодными несет, прежде всего, сам Киев. Именно созданием атмосферы истерики по поводу несуществующей российской агрессии поощряются бандиты, вершащие свое "подвиги" в обстановке не только безнаказанности, но и негласного поощрения", - написал Косачев на своей станице в Facebook.

Он отметил, что прозвучавший призыв Порошенко повсеместно убрать с глаз долой российские флаги первыми услышали у него дома - группа украинских националистов напала на здание представительства Россотрудничества в Киеве, нанесла ему ущерб, сорвала и сожгла российский флаг. "Таким образом, первое лицо Украины де-факто разделяет ответственность за это преступление с подонками, непосредственно совершившими его. Напомню, что в соответствии со статьей 27 Уголовного кодекса Украины соучастниками преступления, наряду с исполнителями, являются и подстрекатели", - написал сенатор.

Косачев добавил, что на проходящей в эти дни Мюнхенской конференции по безопасности с высокой трибуны украинский лидер "рассказывает миру (на деле - пустующему залу) о том, как его страна защищает демократию". "А его активные сограждане демонстрируют в это время, какую именно "демократию" защищает Украина: "демократию" гопников, уголовников и нацистов", - отметил глава международного комитета Совфеда.

Он напомнил, что "эта же уголовная группировка в августе 2016 года уже атаковала здание представительства Россотрудничества, забросав его файерами и дымовыми шашками".

"Разумеется, никаких последствий в стране, якобы стремящейся создать "европейское правовое государство". А в этот раз радикалы угрожали физической расправой находящимся в здании, среди которых было около 50 детей. Обо всем этом Петр Порошенко не расскажет в Мюнхене. А жаль. Ибо это очень наглядно объяснило бы присутствующим, почему отделился Крым и поднялся Донбасс", - заключил парламентарий.

В субботу украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве. В представительстве уточнили, что в нападении участвовали около 30 представителей "Правого сектора" (в РФ организация запрещена), а также члены националистической организации С14 ("Сич"). Сами радикалы разместили информацию о своей "акции" в Facebook. Представительство Россотрудничества обратилось в полицию из-за нанесенного материального ущерба, сообщил ТАСС руководитель представительства в Киеве Константин Воробьев.