Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Украины из-за погрома Россотрудничества

Политика
17 февраля, 21:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, февраля. /ТАСС

В диппредставительстве выразили возмущение "наглой агрессивной выходкой в отношении Российского центра науки и культуры"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с нападением украинских радикалов в субботу на здание представительства Россотрудничества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе посольства.

Смотрите также

Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве

Косачев возложил ответственность за нападение на здание Россотрудничества на Киев

Россия требует от ОБСЕ отреагировать на угрозы Россотрудничеству в Киеве

В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра

Медведчук назвал погром в РЦНК следствием одобрения Киевом насилия и русофобии

"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", - сообщили в пресс-службе. В посольстве также выразили возмущение "наглой агрессивной выходкой в отношении Российского центра науки и культуры (РЦНК), проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года".

17 февраля радикалы из числа группировок "С14", "Правый сектор" (в РФ организация запрещена), "Традиции и порядок" при участии депутата Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Андрея Лозового ворвались в здание РЦНК в Киеве. Они устроили в помещении погром: расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг. В результате хулиганских действий зданию нанесен существенный материальный ущерб.

В адрес сотрудников представительства звучали угрозы и оскорбления, не обошлось без рукоприкладства. В этот момент в здании находилось несколько десятков посетителей, большинство из которых - дети. В посольстве РФ подчеркнули, что прибывшие на место правоохранители пассивно наблюдали за происходящим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Нападение на здание Россотрудничества в Киеве
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
5
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Самолет авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска задел крылом столб освещения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама