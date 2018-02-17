Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Украины из-за погрома Россотрудничества

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с нападением украинских радикалов в субботу на здание представительства Россотрудничества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе посольства.

"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", - сообщили в пресс-службе. В посольстве также выразили возмущение "наглой агрессивной выходкой в отношении Российского центра науки и культуры (РЦНК), проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года".

17 февраля радикалы из числа группировок "С14", "Правый сектор" (в РФ организация запрещена), "Традиции и порядок" при участии депутата Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Андрея Лозового ворвались в здание РЦНК в Киеве. Они устроили в помещении погром: расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг. В результате хулиганских действий зданию нанесен существенный материальный ущерб.

В адрес сотрудников представительства звучали угрозы и оскорбления, не обошлось без рукоприкладства. В этот момент в здании находилось несколько десятков посетителей, большинство из которых - дети. В посольстве РФ подчеркнули, что прибывшие на место правоохранители пассивно наблюдали за происходящим.