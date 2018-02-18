Лавров: Запад плывет против течения истории

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мюнхенской конференции по безопасности - всегда одно из самых ожидаемых событий форума. Информация о контактах главы МИД РФ на полях мероприятия, а также его высказывания в ходе выступления ежегодно попадают в главные сводки как российских, так и зарубежных СМИ. Не стала исключением и нынешняя мюнхенская сессия. Во время выступления Лаврова зал был полон.

Долгий заплыв против течения

Министр объяснил собравшимся в зале на субботней сессии, по сути, главную причину нынешнего кризиса в отношениях между Россией и западными партнерами. Выстраивание диалога по логике "ведущий - ведомый", в котором Москве была отведена роль подмастерья, полностью устраивало США и Европу, поэтому усиление российских позиций в мире стало рассматриваться исключительно как угроза. "На мой взгляд, за минувшие десятилетия ЕС так и не смог найти золотую середину в отношениях с нашей страной", - отметил Лавров.

Формальным поводом ухудшения отношений стал госпереворот на Украине, оказавшийся возможным ввиду проводимой Западом политики "Восточного партнерства". Лавров напомнил, что, когда "Восточное партнерство" формировалось, звучали заверения, что оно не будет направлено против России.

По его словам, сегодня Украина, страна с огромным жизненным потенциалом и талантливым народом, изведена до "состояния неспособности самостоятельно управляться". "Россия, как никто другой, заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса", - подчеркнул министр.

Возвращаясь к отношениям с Брюсселем, глава российской дипломатии заявил, что в интересах России иметь своим соседом крепкий, предсказуемый Европейский союз.

"Пора перестать пытаться плыть против течения истории и начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах с опорой на центральную координирующую роль ООН, закрепленную в ее уставе", - сказал Лавров.

Трепотня, да и только

Ожидали министра и вопросы из зала. Рассуждения о приписываемом России вмешательстве в американские выборы уже набили оскомину.

В пятницу власти США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в президентские выборы 2016 года. При этом власти США сами отметили, что данные действия не повлияли на исход выборов.

Западные журналисты не могли не задать Лаврову вопрос в связи предъявлением данных обвинений. Корреспондент одного из изданий спросил: "Оправдались ли российские вложения?"

"Публиковать можно все, что угодно, - сказал Лавров, отвечая на неудавшуюся провокацию. - Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради бога, за не очень дипломатичное выражение".

Беседы о разном и важном

Еще до выступления Лавров провел в Мюнхене целый ряд встреч с коллегами не только из других стран, но из разных регионов мира, что позволило обсудить самый широкий круг вопросов и еще раз показало, что разговоры на Западе об изоляции России не имеют под собой оснований.

Серию двусторонних контактов открыли переговоры с главой МИД Японии Таро Коно, на которых обсуждалась, в частности, подготовка визита в Россию в мае премьер-министра Синдзо Абэ. "Наша общая задача - успешно подготовить визит премьер-министра Японии в РФ, мы сделаем все, чтобы он был действительно эффективным и результативным", - заявил Лавров в беседе с Таро Коно. Тот в свою очередь подчеркнул, что намерен в сотрудничестве с российским коллегой подготовить предстоящий визит так, чтобы "многие вопросы и многие проекты продвигались вперед". Главы внешнеполитических ведомств также условились провести переговоры в Токио в марте.

Сергей Лавров пообщался и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил проблемы в отношениях России и Североатлантического альянса. Диалог с начала кризиса на Украине идет особенно нелегко и со скрипом, значительно реже проводятся заседания Совета Россия - НАТО, последнее из которых состоялось в октябре прошлого года. Еще до встречи с российским министром Столтенберг подчеркнул, что "диалог особенно важен тогда, когда отношения непросты, как в данном случае".

Ситуация в Сирии и палестино-израильское урегулирование стали центральными темами встречи Лаврова с главой МИД Египта Самехом Шукри. Российский министр отметил, что в Москве высоко ценят усилия Каира на данных направлениях. Шукри со своей стороны подчеркнул настрой Египта на развитие важных для страны отношений с РФ.

С генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером российский министр обсудил вопросы содействия урегулированию конфликта на востоке Украины, а также вопросы общеевропейской безопасности. Проблематику ООН и ряд актуальных международных тем Лавров затронул на встрече с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, который председательствует на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Переговорил министр и с коллегой из Молдавии Тудором Ульяновским. Главы ведомств обсудили пути преодоления проблемных моментов в отношениях двух стран, а также высказались за продолжение усилий в формате "пять плюс два" по приднестровскому урегулированию. С главой МИД Хорватии Марией Пейчинович Бурич Лавров рассмотрел пути развития отношений Москвы и Загреба. Руководители внешнеполитических ведомств высказались за то, чтобы сотрудничество всемерно развивать и наполнять новыми взаимовыгодными инициативами.

Двусторонние отношения и региональные вопросы рассматривались и на встрече с председателем греческой партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом.

По-деловому

Весьма обстоятельной оказалась германская часть программы Лаврова в Мюнхене. Субботнее утро началось с завтрака с представителями деловых кругов РФ и ФРГ, который прошел при участии главы МИД Германии Зигмара Габриэля. Лавров выступил за то, чтобы отношения двух стран опирались на коренные интересы обеих, и заверил, что в Москве будут и далее делать все, чтобы бизнес, включая германский, чувствовал себя комфортно в России. Глава российского дипведомства также обратил внимание, что постепенно выправляется негативная тенденция в торговле между РФ и ФРГ: за 2017 год товарооборот вырос более чем на 20%.

Лавров подчеркнул, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества остается "санкционная спираль, застрельщиком которой являются США". По его словам, сейчас приходит осознание ненормальности такого положения. Глава МИД обратил внимание, что США хотят продвигать свои экономические интересы, прежде всего под видом сдерживания РФ.

Министр коснулся и ситуации вокруг проекта газопровода "Северный поток - 2", реализация которого вызывает у ряда стран острое неприятие. Он отметил очевидную экономическую выгоду данного проекта для европейских стран. "Для тех, кто пытается его торпедировать, немаловажно напомнить, что протяженность маршрута от Ямала до Германии на 2 тыс. км короче, чем нынешняя труба, которая идет до Германии через Украину, стоимость транзита тоже будет почти в два раза меньше, нежели нынешняя. Поэтому коммерческая, экономическая выгода абсолютно очевидна", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД ФРГ в свою очередь сказал, что российская сторона придерживается правил и требований германских регуляторов при реализации "Северного потока - 2". Он отметил, что "не политическая задача - говорить предприятиям, где они должны покупать газ". "Компании смогут лучше решить, чем политики, кому быть их поставщиком", - убежден Габриэль. В то же время германский министр заявил, что Европа "не имеет права поставить себя в зависимость от одного поставщика" и хочет сохранить транзит газа через территорию Украины, а также улучшить газотранспортную сеть в ЕС.

Глава МИД ФРГ заверил, что Берлин намерен содействовать улучшению отношений Москвы и Брюсселя. "Есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия - наш большой европейский сосед", - отметил он. Габриэль добавил, что, хотя экономическое сотрудничество между двумя странами в последние годы улучшилось, "потенциал и возможности намного больше".

Министры продолжили обсуждение актуальных вопросов на последовавшей затем двусторонней встрече. Они поговорили о ходе реализации минских договоренностей и перспективах взаимодействия в "нормандском формате", а также затронули вопросы европейской безопасности.

Встреча с Климкиным: продолжение следует?

Повышенный интерес у прессы вызвали переговоры Лаврова с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, что неудивительно: главы дипведомств контактируют лично, мягко говоря, нечасто. Россию в Киеве продолжают считать "страной-агрессором" и обвинять в "оккупации".

Встреча продолжалась около часа. Когда же по ее завершении столпившиеся у дверей переговорной комнаты российские журналисты обратились к главе МИД Украины с вопросами об итогах переговоров, Климкин на них отвечать не стал.

В МИД РФ сообщили, что министры обсудили вопросы, касающиеся внутриукраинского урегулирования и реализации минских договоренностей, а также роли ООН на Украине.

Климкин, общаясь со своим пресс-пулом, заявил, что на прошедшей встрече какие-либо договоренности достигнуты не были. "Дискуссию мы должны продолжать", - добавил министр. При этом он отметил, что встреча была важной "с гуманитарной точки зрения". "Почти половина встречи была посвящена вопросам освобождения, вторая половина - миссии ООН", - сказал министр.

Кроме того, по словам Климкина, стороны обсудили возможность возвращения россиян в Совместный центр контроля и координации в Донбассе.

Встреча, которой не было

С момента создания в июне 2014 года "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) мюнхенский форум уже дважды становился площадкой для министерской встречи "четверки". Более того, именно здесь в феврале прошлого года состоялась последняя встреча глав МИД четырех стран. Поэтому представители СМИ ожидали, что устоявшаяся традиция не будет нарушена и министры вновь соберутся в Мюнхене, тем более что информация о возможности таких переговоров стала появляться еще в январе.

В Москве отмечали, что возможность встречи прорабатывается, но официальных подтверждений так и не прозвучало ни от одной из сторон.

Интрига сохранялась. В первый день работы форума (16 февраля) ближе к вечеру стали поступать сообщения о том, что нормандская четверка не соберется в связи с необходимостью отъезда главы МИД ФРГ в Берлин для участия в пресс-конференции по случаю освобождения в Турции немецкого журналиста Дениза Юджеля. В российской делегации журналистам заявили, что со своей стороны к встрече готовы. А глава МИД Украины был настроен весьма оптимистично: "Завтра определим время, это чисто логистический вопрос, просто немецкая делегация не успевает [на встречу], но обязательно успеет".

Однако утро субботы не обнадежило, никаких сигналов о согласовании времени переговоров не поступало. Отвечая на вопрос журналистов, глава МИД РФ сообщил, что российская сторона предложила несколько вариантов, однако "пока ничего не подтвердилось". "Мы вчера с Климкиным все очень подробно обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться или нет. Если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", - отметил Лавров.

Тем не менее время шло, но ситуация так и не изменилась. Окно никто не заполнил, как сказал министр, отвечая на вопросы прессы. В этот раз Мюнхен, хотя и предоставлял площадку, но все же ею не стал.

Задание на дом

Во время выступления Сергей Лавров напомнил слова известного русского историка Василия Ключевского о том, что "история наказывает за незнание уроков". Глава российского дипведомства обратил внимание, что именно в Мюнхене 80 лет назад была заключена договоренность о разделе Чехословакии, ставшая прелюдией ко Второй мировой войне. "Позднее на Нюрнбергском процессе обвиняемые руководители Третьего рейха в попытках оправдать Мюнхенский сговор заявляли, что его целью было вытеснить Россию, - отметил министр. - В трагедии Мюнхена отразились все болевые точки той эпохи, в их числе - вера в собственную исключительность, разобщенность и взаимная подозрительность, ставка на построение санитарных кордонов и буферных зон, неприкрытое вмешательство во внутренние дела других стран".

"Эти воспоминания особенно тревожны, если наложить их на реалии сегодняшнего дня", - добавил Лавров. Как ответят западные партнеры на дипломатично поставленные задачи, покажут уже следующие встречи в двусторонних и многосторонних форматах на различных площадках.