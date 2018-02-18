Железняк: Мюнхенская конференция показала нежелание стран ЕС усиливать давление на РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности показала негативное отношение стран Европы к усилению давления на РФ, поскольку они осознают потери от санкций и в целом бесперспективность такой политики. Такое мнение высказал в воскресенье замсекретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, комментируя итоги форума.

"Что касается одной из ключевых тем конференции - развития взаимодействия стран - членов НАТО, то в позиции США четко прослеживается намерение наращивать финансирование военного блока и требовать того же от европейских партнеров", - отметил парламентарий, слова которого приводит его пресс-служба. По его мнению, США "не скрывают своих целей по расширению НАТО на восток и выделяют огромные средства для так называемого сдерживания России, которое, как подчеркнул глава МИД России [Сергей Лавров], направлено на экономическую экспансию США в Европе".

"При этом в большинстве стран Европы к усилению давления на Россию относятся негативно, считая убытки и понимая ущербность такой политики", - подчеркнул Железняк. Тем более очевидна бесперспективность разговора с РФ с позиции силы, добавил депутат.

"Действуя вместе, отбросив амбиции и включив политическую волю ведущих стран мира за столом переговоров вместе с Россией, США и странами Европы, возможно разрешить глобальные вопросы мирового порядка", - полагает российский политик. Он указал, что это в очередной раз доказало "отсутствие желания со стороны европейских участников конференции обсуждать усиление санкций в отношении РФ и активные двусторонние контакты с российской делегацией со стороны представителей ЕС".