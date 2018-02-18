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Москва считает провокацией предложение Варшавы забрать в РФ советские памятники

Политика
18 февраля, 16:17 UTC+3 ПЕНЕНЖНО /Корр. ТАСС, Ирина Полина

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, таким образом польская сторона "предлагает негласно одобрить, поучаствовать в этой кампании сноса, перемещения памятников"

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ПЕНЕНЖНО /Польша/, 18 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Российская сторона считает провокационными предложения Польши забрать в РФ памятники благодарности Красной армии, которые в республике решили снести. Об этом заявил в воскресенье российским журналистам посол РФ в Польше Сергей Андреев после церемонии возложения венков, приуроченной к 73-й годовщине со дня гибели советского генерала Ивана Черняховского (1906-1945) в польском городе Пененжно.

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"Нам временами предлагают забрать наши памятники. Мол, если они вам так дороги, вы можете забрать их в Россию. Мы рассматриваем это как провокацию. Памятники имеют смысл и значение, только если они стоят там, где происходили исторические события, в честь которых они поставлены, где действовали или погибали люди, совершавшие свои подвиги", - сказал он.

"Если их куда-то переносить, то они приобретают совсем другое значение, поэтому мы стоим на том, что памятники должны быть там, где были поставлены", - добавил дипломат. По его словам, таким образом польская сторона "предлагает негласно одобрить, поучаствовать в этой кампании сноса, перемещения памятников". "Мы категорически не хотим в этом участвовать", - подчеркнул Андреев.

Он добавил, что в новом польском законе о декоммунизации, который предусматривает снос советских мемориалов, речь идет о памятниках, пропагандирующих коммунизм. "Памятники нашим солдатам никакого отношения к пропаганде коммунизма не имеют. Это мемориалы, которые ставились в честь 600 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Польши, за спасение Польши", - отметил посол, напомнив о том, что Третий рейх планировал осуществить тотальную германизацию страны, а 85% ее жителей уничтожить.

Участники памятной акции возложили цветы там, где ранее местные власти разрушили установленный еще в 70-е годы прошлого века памятник Черняховскому. 17 сентября 2015 года был демонтирован главный элемент монумента - барельеф, а затем уничтожен и постамент, к которому он был прикреплен. По словам Андреева, несмотря на то, что памятник военачальнику снесен, для россиян "это место по-прежнему остается местом памяти". "Надеюсь, что в будущем в годовщину гибели Ивана Черняховского мы будем сюда приезжать, чтобы вспомнить об этом выдающемся человеке, выдающемся не только для Советского Союза, но и для Польши", - сказал он.

Черняховский в 1943 году был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1944 году в возрасте 37 лет он стал самым молодым генералом армии. Черняховский командовал войсками 3-го Белорусского фронта, которые под его началом успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. 18 февраля 1945 года он был тяжело ранен на окраине города Мельзак (ныне - Пененжно) в Восточной Пруссии и в тот же день скончался.

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