Лавров и Зариф выступят на конференции "Валдая" по Ближнему Востоку

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также его иранский коллега Джавад Зариф и советник сирийского президента Бусейна Шаабан выступят в понедельник на открытии конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях".

Как сообщили ТАСС дипломатические источники, не исключено, что Лавров и Зариф проведут в Москве отдельную встречу. На ней, как ожидается, министры обсудят двусторонние отношения, ситуацию вокруг соглашения по иранской ядерной программе и дальнейшие шаги в сирийском урегулировании.

"Ювелирная" политика

Как сообщили организаторы валдайской конференции, ее центральной темой станет влияние, которое Россия обрела в регионе, и роль страны в решении кризисных ситуаций в качестве как посредника, так и непосредственного участника.

"Эта конференция с одной стороны о Ближнем Востоке, а с другой стороны о том, что мы смотрим на регион через призму российской роли в нем", - отметил один из ее организаторов, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Он назвал политику России на Ближнем Востоке "поистине ювелирной". "Ввиду нашего огромного опыта посредничества, нашего вхождения в конфликтные зоны, взаимодействия с глубоко разделенными обществами с конфликтующими между собой игроками, мы умеем поддерживать отношения с Израилем и Ираном, с Турцией и курдами, с шиитами и суннитами", - пояснил эксперт.

Участники и цели

В дискуссиях форума, помимо Лаврова, Зарифа и Шаабан, примут участие заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми и другие политики и эксперты.

Участникам в рамках различных дискуссий предстоит обсудить восстановление Сирии после войны, перспективы урегулирования палестино-израильского и йеменского конфликтов, механизмы помощи Ливии и решения курдской проблемы, а также возможности по снижению напряженности в отношениях Ирана с соседями по региону.

Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС сообщил, что набор обсуждаемых тем был составлен таким образом, чтобы "максимально передать пестроту этого сложного и интересного" региона. "Мы рассчитываем, что эта мозаичная программа окажется ценной и существенной, именно потому что она мозаична", - подчеркнул эксперт.

Он также выразил надежду, что "люди, которые решают практические вопросы, примут к сведению итоги дискуссий". "Среди участников будут представители ведущих государств региона. Это тот случай, когда между интеллектуальным знанием и практическим поведением нет границ. Это не значит, что обсуждаемые проблемы немедленно будут решены, но мы точно знаем, что то, что здесь обсуждается, будет принято в расчет при принятии решений", - добавил он.