Лавров обсудит с главой МИД Алжира ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем, который находится в Москве с рабочим визитом.

"Пребывание Абделькадера Месахеля в Москве позволит провести углубленный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, - указали в МИД РФ. - В частности, планируется обсудить обстановку в Северной Африке и в Сахаро-Сахельской зоне, ситуацию в Ливии, Сирии, ближневосточное урегулирование, а также другие темы, представляющие взаимный интерес".

Как отметила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия и Алжир придерживаются близких подходов по Сирии и Ливии. "Мы рассматриваем Алжир в качестве одного из ведущих наших партнеров в Африке и мусульманском мире", - добавила она.

Ожидается, что министр иностранных дел Алжира также проведет встречи в Совете безопасности РФ и Государственной думе.

Насыщенная повестка

Особое внимание главы внешнеполитических ведомств двух стран уделят состоянию и перспективам дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества. Как напомнили в МИД РФ, Алжир - один из основных партнеров России в Африке и арабском мире: двусторонний товарооборот за первые 10 месяцев 2017 года составил $3,288 млрд. "Имеются хорошие заделы для повышения эффективности нашего партнерства в топливно-энергетической сфере, в том числе в формате Форума стран - экспортеров газа", - подчеркнули в дипведомстве.

Обширная программа конкретных шагов по развитию сотрудничества, в том числе в наукоемких областях, включая использование ядерной энергии в мирных целях, была согласована в ходе визита в Алжир премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в октябре прошлого года. В ходе визита стороны заключили конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, программу сотрудничества в области здравоохранения и исполнительную программу в сфере образования. Кроме того, были подписаны меморандум о сотрудничестве между "Транснефтью" и алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и продажи углеводородов; меморандум между Росатомом и Комиссариатом по атомной энергии Алжира о совместной подготовке кадров; меморандум между компаниями "Биокад" и "Биомад СПА".

"Исходим из того, что для дальнейшего плотного взаимодействия с Алжиром созданы надлежащие предпосылки, и наши традиционно дружественные отношения будут продолжать развиваться по восходящей", - заверили в МИД РФ.