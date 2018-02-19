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Делегация Госдумы во главе со спикером проведет переговоры в рамках визита в Швейцарию

Политика
19 февраля, 0:21 UTC+3 БЕРН БЕРН 19, февраля. /ТАСС

Делегация в таком составе посетит Швейцарию с официальным визитом по приглашению Национального Совета впервые после 19-летнего перерыва

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БЕРН, 19 февраля. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, которая прибыла в воскресенье в Цюрих, проведет в понедельник межпарламентские переговоры в рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию.

В его программе запланированы двусторонние встречи Володина и членов российской делегации с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом и руководителем федерального департамента иностранных дел страны Игнацио Кассисом, сообщили журналистам в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. В ходе визита планируется обсудить вопросы дальнейшего межпарламентского и экономического взаимодействия двух государств, в том числе и в рамках регионального сотрудничества.

Как пояснил в свою очередь журналистам входящий в состав делегации глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, ожидается, что "в рамках российко-швейцарских парламентских переговоров будут подняты ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, а также построения европейской архитектуры в сегодняшних геополитических реалиях и борьбы с терроризмом, прежде всего в контексте противодействия его финансированию". "У Швейцарии накоплен большой опыт в сфере финансовых институтов", - обратил внимание он.

Кроме того, на полях визита пройдет также встреча парламентариев, входящих в так называемые группы дружбы Госдумы и Нацсовета. Как сообщил координатор депутатской группы по связям с парламентом Швейцарской Конфедерации Владимир Гутенев, в формате совместного заседания планируется обсудить интенсификацию контактов, в частности в экономической и гуманитарной сферах.

"Несмотря на то, что Швейцария официально не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, наше взаимодействие в плане культурного взаимообмена, да и в других областях по сравнению с периодом до 2014 года несколько снизилось. Поэтому помимо серьезной политической повестки у нас также вопросы развития экономического, технологического, научного сотрудничества между Россией и Швейцарией", - сказал Гутенев.

Российские парламентарии во главе со спикером Госдумы посещают Швейцарию с официальным визитом по приглашению Национального Совета впервые после 19-летнего перерыва.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Володин, Вячеслав Викторович
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