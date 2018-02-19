РФ ожидает от США прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Россия в свете нападения националистов на здание Россотрудничества в Киеве ожидает от вашингтонских официальных лиц прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

"Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма", - говорится в документе.

Как заявили в российской дипмиссии в Вашингтоне, "не исключено, что вдохновляются подобные действия [в Киеве] примером, который Вашингтон и подает, - захватами российской дипсобственности". "Россия обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом варварстве знали все государства-участники ОБСЕ", - добавило посольство.

В воскресенье неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества в Киеве. Выкрикивая антироссийские лозунги, националисты также напали на офисы Альфа-банка и Сбербанка России, расположенные рядом.

Ранее, 17 февраля, около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) совершили нападение на здание Российского центра науки и культуры. Они разрисовали стены черной и красной краской, а также осквернили российский флаг.