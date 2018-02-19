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Депутата Госдумы Москвина избрали секретарем нижегородского отделения "Единой России"

Политика
19 февраля, 18:06 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, февраля. /ТАСС

На этой должности он сменил Александра Шаронова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Депутата Госдумы Дениса Москвина большинством голосов избрали секретарем нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщил в ходе Конференции регионального отделения партии председатель счетной комиссии Роман Кошелев.

Ранее сообщалось, что 5 февраля президиум генсовета "Единой России" на заседании освободил от должности исполняющего обязанности секретаря нижегородского отделения партии Александра Шаронова, утвердив в качестве исполняющего обязанности секретаря отделения депутата Госдумы Дениса Москвина.

"В результате подсчета голосов по бюллетеням для тайного голосования по вопросу об избрании секретаря Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" голоса распределились следующим образом: Москвин Денис Павлович - 173 голоса, Тарасов Владимир Эдуардович - 42 голоса", - сообщил Кошелев.

Как сказал журналистам Москвин, в 2018 году в региональном отделении будут происходить изменения в трех направлениях. Это усиление работы с депутатским корпусом и агитационно-пропагандистской работы.

"Ну и конечно, это вопрос партийного строительства, у нас более 40 тыс. членов партии в организации и прямая работа с нашими членами от первичных отделений до президиума регионального политсовета должна быть понятна, прозрачна и эффективна. И мы сегодня приняли решение провести пять партийных форумов, я полагаю, что общая численность людей, принявших участие в этом мероприятии, достигнет 6 тыс. человек, форумы пройдут на всей территории Нижегородской области, будут структурированы по одномандатным округам Государственной думы, как наиболее удобное территориальное деление", - сказал Москвин о третьем направлении работы.

В начале декабря прошлого года Александр Шаронов был назначен на пост и. о. секретаря регионального отделения вместо депутата Госдумы Вадима Булавинова, который сложил с себя эти обязанности по собственному желанию в связи с болезнью.

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