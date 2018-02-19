Депутат Гутенев заявил о перспективах развития межпарламентских связей РФ и Швейцарии

БЕРН /Швейцария/, 19 февраля. /ТАСС/. Развитие российско-швейцарских экономических и межпарламентских связей имеет хорошие перспективы, заявил журналистам в понедельник координатор депутатской группы по связям с парламентом Швейцарской Конфедерации Владимир Гутенев по итогам встречи с зарубежными коллегами из группы дружбы "Швейцария-Россия". Делегацию российских парламентариев возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Можно сказать, что перспективы российско-швейцарских экономических отношений, в том числе и межпарламентских, внушают оптимизм", - сказал Гутенев.

Он сообщил, что в рамках заседания "рассматривались вопросы как текущего, так и перспективного экономического взаимодействия". "Среди них были темы привлечения швейцарских природоохранных технологий, кооперации высокотехнологичной промышленности, развития форм индустрии", - проинформировал депутат.

По словам Гутенева, были затронуты также проблемы сотрудничества в сфере образования, в частности, расширения подготовки инженерных кадров.

"Был определен план взаимодействия. В течение нынешнего года он будет реализовываться, что послужит более динамичному развитию и восстановлению объемов внешней торговли между нашими странами", - добавил глава группы дружбы.