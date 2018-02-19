Единороссы проведут в конце года партийный программный форум

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет в конце 2018 года программный форум, на котором будут подведены итоги реализации программы партии. Об этом в понедельник сообщила замсекретаря генсовета "Единой России" по проектной деятельности Ольга Баталина на заседании бюро высшего совета единороссов.

По ее словам, в текущем году запланированы четыре заседания программной комиссии, на которых будут рассмотрены следующие разделы программы: "Экономика роста и благосостояния", "Быть хозяином в собственном доме", "Здоровое будущее", "Умная сила - культурное лидерство".

"В конце года традиционно запланировано проведение программного форума, где будет дана оценка реализации предвыборной программы за 2018 год", - заявила она, добавив, что в рамках форума пройдет выставка партпроектов.

Кроме того, отметила Баталина, в этом году в рамках проектной работы пройдут два тематических форума. "Один из них планируется посвятить вопросам образования и, возможно, он пройдет в Сибирском федеральном округе. Второй [форум планируется] посвятить вопросам демографической политики и тем вызовам, которые перед нами стоят, и планируется провести его в Центральном федеральном округе", - добавила замсекретаря генсовета.